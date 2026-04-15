Parcours culturel en partenariat avec l’association vAertigo et le jardin « Intérieur à ciel ouvert », Médiathèque, Athis-Val-de-Rouvre

Parcours culturel en partenariat avec l’association vAertigo et le jardin « Intérieur à ciel ouvert » Mercredi 24 juin, 14h15 Médiathèque Orne

Gratuit, sur inscription de préférence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-24T14:15:00+02:00 – 2026-06-24T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-24T14:15:00+02:00 – 2026-06-24T16:00:00+02:00

Médiathèque Rue Guy Velay, Athis-de-l’Orne Athis-Val-de-Rouvre 61430 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 85 29 82 53 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheques@athisvalderouvre.fr »}]

Visite de la médiathèque d’Athis, puis médiation à l’esTRAde avec Dominique Delomez pour l’expo de Bastien Vittori et de Jeanne Dubois Pacquet. Suite de la visite au Jardin intérieur à ciel ouvert.