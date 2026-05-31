Rouges fougères, Athis-Val-de-Rouvre – Ronfeugerai, Athis-Val-de-Rouvre
Rouges fougères, Athis-Val-de-Rouvre – Ronfeugerai, Athis-Val-de-Rouvre dimanche 28 juin 2026.
Rouges fougères Dimanche 28 juin, 09h30 Athis-Val-de-Rouvre – Ronfeugerai Orne
Accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T09:30:00+02:00 – 2026-06-28T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T09:30:00+02:00 – 2026-06-28T16:00:00+02:00
Partons à la découverte de Ronfeugerai
9h30 Randonnée commentée dans le village, 12h exposition « Ronfeugerai d’hier à aujourd’hui » et restauration ouverte à tous dans un cadre champêtre et musical
Athis-Val-de-Rouvre – Ronfeugerai Place de l’église Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie
Découverte de Ronfeugerai, commune d’Athis-Val-de-Rouvre : randonnée, exposition, repas champêtre et musical Athis-Val-de-Rouvre Ronfeugerai
C.L.
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