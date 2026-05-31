Rouges fougères, Athis-Val-de-Rouvre – Ronfeugerai, Athis-Val-de-Rouvre

Rouges fougères Dimanche 28 juin, 09h30 Athis-Val-de-Rouvre – Ronfeugerai Orne

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T09:30:00+02:00 – 2026-06-28T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T09:30:00+02:00 – 2026-06-28T16:00:00+02:00

Partons à la découverte de Ronfeugerai

9h30 Randonnée commentée dans le village, 12h exposition « Ronfeugerai d’hier à aujourd’hui » et restauration ouverte à tous dans un cadre champêtre et musical

Athis-Val-de-Rouvre – Ronfeugerai Place de l’église Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie

Découverte de Ronfeugerai, commune d’Athis-Val-de-Rouvre : randonnée, exposition, repas champêtre et musical Athis-Val-de-Rouvre Ronfeugerai

C.L.