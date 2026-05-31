Journée festive du petit patrimoine de Ronfeugerai, Le bourg, Ronfeugerai, Athis-Val-de-Rouvre
Journée festive du petit patrimoine de Ronfeugerai, Le bourg, Ronfeugerai, Athis-Val-de-Rouvre dimanche 28 juin 2026.
Journée festive du petit patrimoine de Ronfeugerai Dimanche 28 juin, 10h30 Le bourg, Ronfeugerai Orne
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T10:30:00+02:00 – 2026-06-28T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T10:30:00+02:00 – 2026-06-28T16:00:00+02:00
Le bourg, Ronfeugerai Ronfeugerai Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0664195786 »}]
Départ à 9h30 du bourg de Ronfeugerai et randonnée commentée pour une (re)découverte des lieux insolites (Chateau, maisons de tisserands,…). Restauration le midi dans le bourg puis concert !
À voir aussi à Athis-Val de Rouvre (Orne)
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