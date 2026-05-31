Journée festive du petit patrimoine de Ronfeugerai, Le bourg, Ronfeugerai, Athis-Val-de-Rouvre

Journée festive du petit patrimoine de Ronfeugerai Dimanche 28 juin, 10h30 Le bourg, Ronfeugerai Orne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T10:30:00+02:00 – 2026-06-28T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:30:00+02:00 – 2026-06-28T16:00:00+02:00

Le bourg, Ronfeugerai Ronfeugerai Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0664195786 »}]

Départ à 9h30 du bourg de Ronfeugerai et randonnée commentée pour une (re)découverte des lieux insolites (Chateau, maisons de tisserands,…). Restauration le midi dans le bourg puis concert !