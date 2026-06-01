Rouges Fougères, Ronfeugerai d’hier à aujourd’hui le bourg Athis-Val de Rouvre

Athis-Val de Rouvre

Rouges Fougères, Ronfeugerai d’hier à aujourd’hui

le bourg Ronfeugerai Athis-Val de Rouvre Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 09:30:00

fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Journée du patrimoine de pays à Ronfeugerai

9h30 randonnée commentée (8km, variante 3km) départ du bourg et pause-café au château

12h30-15h exposition Ronfeugerai d’hier à aujourd’hui dans la salle polyvalente + stand restauration et boissons

14h30-16h animation musicale

16h-17h visite du manoir de la Blanchère

Organisé par les habitants en partenariat avec la commune d’Athis-Val-de-Rouvre et l’ALVR .

le bourg Ronfeugerai Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie +33 2 33 66 28 65

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English : Rouges Fougères, Ronfeugerai d’hier à aujourd’hui

L’événement Rouges Fougères, Ronfeugerai d’hier à aujourd’hui Athis-Val de Rouvre a été mis à jour le 2026-06-17 par Flers agglo