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Rouges Fougères, Ronfeugerai d’hier à aujourd’hui le bourg Athis-Val de Rouvre

Rouges Fougères, Ronfeugerai d’hier à aujourd’hui le bourg Athis-Val de Rouvre dimanche 28 juin 2026.

Lieu : le bourg

Adresse : Ronfeugerai

Ville : 61100 Athis-Val de Rouvre

Département : Orne

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Athis-Val de Rouvre

Rouges Fougères, Ronfeugerai d’hier à aujourd’hui

le bourg Ronfeugerai Athis-Val de Rouvre Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 09:30:00
fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :
2026-06-28

Journée du patrimoine de pays à Ronfeugerai
9h30 randonnée commentée (8km, variante 3km) départ du bourg et pause-café au château
12h30-15h exposition Ronfeugerai d’hier à aujourd’hui dans la salle polyvalente + stand restauration et boissons
14h30-16h animation musicale
16h-17h visite du manoir de la Blanchère
Organisé par les habitants en partenariat avec la commune d’Athis-Val-de-Rouvre et l’ALVR   .

le bourg Ronfeugerai Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie +33 2 33 66 28 65 

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English : Rouges Fougères, Ronfeugerai d’hier à aujourd’hui

L’événement Rouges Fougères, Ronfeugerai d’hier à aujourd’hui Athis-Val de Rouvre a été mis à jour le 2026-06-17 par Flers agglo

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