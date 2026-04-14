Bébés lecteurs, Médiathèque Elsa-Triolet, Saint-Étienne-du-Rouvray
Bébés lecteurs, Médiathèque Elsa-Triolet, Saint-Étienne-du-Rouvray mercredi 29 avril 2026.
Bébés lecteurs Mercredi 29 avril, 10h30 Médiathèque Elsa-Triolet Seine-Maritime
Gratuit. Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T10:30:00+02:00 – 2026-04-29T11:30:00+02:00
Fin : 2026-04-29T10:30:00+02:00 – 2026-04-29T11:30:00+02:00
Médiathèque Elsa-Triolet 109 rue du Madrillet, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 95 83 68 »}]
Temps de lecture privilégié avec les bébés pour les enfants de 0 à 3 ans dans une ambiance confortable. Lecture Petite enfance
Jean-Pierre Sageot
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