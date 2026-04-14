Bébés lecteurs, Médiathèque Elsa-Triolet, Saint-Étienne-du-Rouvray

Bébés lecteurs Mercredi 29 avril, 10h30 Médiathèque Elsa-Triolet Seine-Maritime

Gratuit. Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T10:30:00+02:00 – 2026-04-29T11:30:00+02:00

Fin : 2026-04-29T10:30:00+02:00 – 2026-04-29T11:30:00+02:00

Médiathèque Elsa-Triolet 109 rue du Madrillet, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 95 83 68 »}]

Temps de lecture privilégié avec les bébés pour les enfants de 0 à 3 ans dans une ambiance confortable. Lecture Petite enfance

Jean-Pierre Sageot