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Bébés lecteurs, Médiathèque Elsa-Triolet, Saint-Étienne-du-Rouvray

Bébés lecteurs, Médiathèque Elsa-Triolet, Saint-Étienne-du-Rouvray

Bébés lecteurs, Médiathèque Elsa-Triolet, Saint-Étienne-du-Rouvray mercredi 29 avril 2026.

Lieu : Médiathèque Elsa-Triolet

Adresse : 109 rue du Madrillet, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray

Ville : 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray

Département : Seine-Maritime

Début : mercredi 29 avril 2026

Fin : mercredi 29 avril 2026

Tarif : Gratuit. Sur réservation

Bébés lecteurs Mercredi 29 avril, 10h30 Médiathèque Elsa-Triolet Seine-Maritime

Gratuit. Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T10:30:00+02:00 – 2026-04-29T11:30:00+02:00
Fin : 2026-04-29T10:30:00+02:00 – 2026-04-29T11:30:00+02:00

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Temps de lecture privilégié avec les bébés pour les enfants de 0 à 3 ans dans une ambiance confortable. Lecture Petite enfance

Jean-Pierre Sageot

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