Bébés lecteurs, Médiathèque ludothèque de Moréac, Moréac
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque ludothèque de Moréac · Moréac
Informations pratiques
Bébés lecteurs Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque ludothèque de Moréac Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00
Les premiers pas de bébé avec les livres
Ecouter des histoires, manipuler des livres, découvrir des comptines… Les bébés lecteurs c’est un moment convivial à partager avec bébé.
Inscription conseillée.
Médiathèque ludothèque de Moréac 8 rue saint cyr moréac Moréac 56500 Morbihan Bretagne 0297467359 [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheque-moreac.c3rb.org/animations/bebe-lecteurs-octobre »}]
Biblis en folie 2026
©Pixabay
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