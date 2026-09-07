Bébés lecteurs, Médiathèque ludothèque de Moréac, Moréac

Informations pratiques

Bébés lecteurs Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque ludothèque de Moréac Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Les premiers pas de bébé avec les livres

Ecouter des histoires, manipuler des livres, découvrir des comptines… Les bébés lecteurs c’est un moment convivial à partager avec bébé.

Inscription conseillée.

Médiathèque ludothèque de Moréac 8 rue saint cyr moréac Moréac 56500 Morbihan Bretagne 0297467359 [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheque-moreac.c3rb.org/animations/bebe-lecteurs-octobre »}]

Biblis en folie 2026

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