AGENDA · Mespaul
Bébés lecteurs Médiathèque Mespaul
vendredi 11 décembre 2026 · Médiathèque · Mespaul
Informations pratiques
Mespaul
Bébés lecteurs
Médiathèque 55 rue de la Mairie Mespaul Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 09:45:00
fin : 2026-12-11 10:30:00
Date(s) :
2026-12-11
En attendant Noël… Les tout-petits pourront rire, s’émerveiller et rêver autour de comptines et histoires sur la magie de Noël.
Sur inscription. .
Médiathèque 55 rue de la Mairie Mespaul 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 61 59 79
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English :
L’événement Bébés lecteurs Mespaul a été mis à jour le 2026-09-01 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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