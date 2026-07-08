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Bébés lecteurs Place des Fors Morlaàs

samedi 3 octobre 2026 · Place des Fors · Morlaàs

Bébés lecteurs Place des Fors Morlaàs

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Place des Fors
Adresse
Bibliothèque
Ville
64160 Morlaàs
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 Gratuit

Morlaàs

Bébés lecteurs

Place des Fors Bibliothèque Morlaàs Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:30:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Séance animée par les bibliothécaires. Histoires pour enfants de 0 à 3 ans.   .

Place des Fors Bibliothèque Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 09 85  bibliotheque@mairie-morlaas.fr

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English : Bébés lecteurs

L’événement Bébés lecteurs Morlaàs a été mis à jour le 2026-07-04 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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