AGENDA · Morlaàs
Bébés lecteurs Place des Fors Morlaàs
samedi 3 octobre 2026 · Place des Fors · Morlaàs
Informations pratiques
Morlaàs
Bébés lecteurs
Place des Fors Bibliothèque Morlaàs Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Séance animée par les bibliothécaires. Histoires pour enfants de 0 à 3 ans. .
Place des Fors Bibliothèque Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 09 85 bibliotheque@mairie-morlaas.fr
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English : Bébés lecteurs
L’événement Bébés lecteurs Morlaàs a été mis à jour le 2026-07-04 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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