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Bébés lecteurs Médiathèque d’Orist Orist

mardi 1 septembre 2026 · Médiathèque d'Orist · Orist

Bébés lecteurs Médiathèque d’Orist Orist

Informations pratiques

Début
mardi 1 septembre 2026
Fin
mardi 1 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Médiathèque d'Orist
Adresse
40, allée du Fronton
Ville
40300 Orist
Département
Landes
Tarif

Orist

Bébés lecteurs

Médiathèque d’Orist 40, allée du Fronton Orist Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01 09:30:00
fin : 2026-09-01 12:00:00

Date(s) :
2026-09-01

Des histoires lues par les bibliothécaires !
Gratuit, dans la limite des places disponibles
Des histoires lues par les bibliothécaires !
Gratuit, dans la limite des places disponibles   .

Médiathèque d’Orist 40, allée du Fronton Orist 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 35 80 06  mediaorist@orange.fr

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English : Bébés lecteurs

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L’événement Bébés lecteurs Orist a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Pays d’Orthe et Arrigans

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