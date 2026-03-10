Bébés lecteurs Médiathèque d’Orist Orist
mardi 8 septembre 2026 · Médiathèque d'Orist · Orist
Informations pratiques
Orist
Bébés lecteurs
Médiathèque d’Orist 40 Allée du Fronton Orist Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-08 09:30:00
fin : 2026-09-08 12:00:00
Date(s) :
2026-09-08
Des histoires lues par les bibliothécaires !
Sur réservation
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Sur réservation .
Médiathèque d’Orist 40 Allée du Fronton Orist 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 35 80 06 mediaorist@orange.fr
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English : Bébés lecteurs
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L’événement Bébés lecteurs Orist a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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