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Brocante de livres Orist

samedi 26 septembre 2026 · Orist

Brocante de livres Orist

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
40 Allée du Fronton
Ville
40300 Orist
Département
Landes
Tarif
Gratuit

Orist

Brocante de livres

40 Allée du Fronton Orist Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 12:00:00

Date(s) :
2026-09-26

La médiathèque organise sa vente de livres à petits prix, des grandes aventures à emporter
Gratuit
La médiathèque organise sa vente de livres à petits prix, des grandes aventures à emporter
Gratuit   .

40 Allée du Fronton Orist 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 35 80 06  mediaorist@orange.fr

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English : Brocante de livres

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L’événement Brocante de livres Orist a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Pays d’Orthe et Arrigans

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