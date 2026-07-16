Informations pratiques

Orist

Brocante de livres

40 Allée du Fronton Orist Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 12:00:00

Date(s) :

2026-09-26

La médiathèque organise sa vente de livres à petits prix, des grandes aventures à emporter

Gratuit

La médiathèque organise sa vente de livres à petits prix, des grandes aventures à emporter

Gratuit .

40 Allée du Fronton Orist 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 35 80 06 mediaorist@orange.fr

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English : Brocante de livres

The library is hosting a book sale with low prices—great adventures to take home

Free

L’événement Brocante de livres Orist a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Pays d’Orthe et Arrigans