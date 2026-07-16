Brocante de livres Orist
samedi 26 septembre 2026 · Orist
Informations pratiques
Orist
Brocante de livres
40 Allée du Fronton Orist Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 12:00:00
Date(s) :
2026-09-26
La médiathèque organise sa vente de livres à petits prix, des grandes aventures à emporter
Gratuit
La médiathèque organise sa vente de livres à petits prix, des grandes aventures à emporter
Gratuit .
40 Allée du Fronton Orist 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 35 80 06 mediaorist@orange.fr
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English : Brocante de livres
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Free
L’événement Brocante de livres Orist a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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