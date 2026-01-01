Bébés lecteurs Bibliothèque Plounévez-Lochrist

Bébés lecteurs

Bibliothèque 7 Place de la Mairie Plounévez-Lochrist Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28 10:00:00

fin : 2026-01-28 11:00:00

Date(s) :

2026-01-28

Pour les bébés de 6 mois à 3 ans accompagnés d’un parent ou d’une assistante maternelle.

Sur inscription. .

Bibliothèque 7 Place de la Mairie Plounévez-Lochrist 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 61 68 90

L’événement Bébés lecteurs Plounévez-Lochrist a été mis à jour le 2026-01-09 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX