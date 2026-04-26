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Bébés Lecteurs Place Nicolas Copernic Potigny

Bébés Lecteurs Place Nicolas Copernic Potigny

Bébés Lecteurs Place Nicolas Copernic Potigny mardi 12 mai 2026.

Lieu : Place Nicolas Copernic

Adresse : Médiathèque de Potigny

Ville : 14420 Potigny

Département : Calvados

Début : mardi 12 mai 2026

Fin : mardi 12 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Potigny

Bébés Lecteurs

Place Nicolas Copernic Médiathèque de Potigny Potigny Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 10:30:00
fin : 2026-05-12

Date(s) :
2026-05-12

Comptines, lectures d’albums et chansonnettes pour les tout-petits jusqu’à 3 ans.
Sur réservation
Comptines, lectures d’albums et chansonnettes pour les tout-petits jusqu’à 3 ans.
Deux créneaux à 9h15 & à 10h30
Sur réservation   .

Place Nicolas Copernic Médiathèque de Potigny Potigny 14420 Calvados Normandie +33 9 62 01 90 22 

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English : Bébés Lecteurs

Nursery rhymes, book readings and songs for toddlers up to 3 years old.
By reservation only

L’événement Bébés Lecteurs Potigny a été mis à jour le 2026-04-26 par OT Falaise Suisse Normande

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