Bébés Lecteurs Place Nicolas Copernic Potigny

Potigny

Bébés Lecteurs

Place Nicolas Copernic Médiathèque de Potigny Potigny Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 10:30:00

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

Comptines, lectures d’albums et chansonnettes pour les tout-petits jusqu’à 3 ans.

Sur réservation

Comptines, lectures d’albums et chansonnettes pour les tout-petits jusqu’à 3 ans.

Deux créneaux à 9h15 & à 10h30

Sur réservation .

Place Nicolas Copernic Médiathèque de Potigny Potigny 14420 Calvados Normandie +33 9 62 01 90 22

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English : Bébés Lecteurs

Nursery rhymes, book readings and songs for toddlers up to 3 years old.

By reservation only

L’événement Bébés Lecteurs Potigny a été mis à jour le 2026-04-26 par OT Falaise Suisse Normande