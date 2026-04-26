Heure du conte Place Nicolas Copernic Potigny
Heure du conte Place Nicolas Copernic Potigny mercredi 27 mai 2026.
Potigny
Heure du conte
Place Nicolas Copernic Médiathèque de Potigny Potigny Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 15:30:00
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Les bibliothécaires vous préparent les meilleures histoires autour d’une thématique.
Pour les enfants de 3 à 6 ans. Un moment magique pour écouter des histoires et découvrir de nouveaux livres.
Les bibliothécaires vous préparent les meilleures histoires autour d’une thématique.
Pour les enfants de 3 à 6 ans. Un moment magique pour écouter des histoires et découvrir de nouveaux livres.
Sur réservation .
Place Nicolas Copernic Médiathèque de Potigny Potigny 14420 Calvados Normandie +33 9 62 01 90 22
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English : Heure du conte
The librarians prepare the best stories around a theme.
For children aged 3 to 6. A magical time to listen to stories and discover new books.
L’événement Heure du conte Potigny a été mis à jour le 2026-04-26 par OT Falaise Suisse Normande
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