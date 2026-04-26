Heure du conte Place Nicolas Copernic Potigny

Potigny

Heure du conte

Place Nicolas Copernic Médiathèque de Potigny Potigny Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 15:30:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Les bibliothécaires vous préparent les meilleures histoires autour d’une thématique.

Pour les enfants de 3 à 6 ans. Un moment magique pour écouter des histoires et découvrir de nouveaux livres.

Les bibliothécaires vous préparent les meilleures histoires autour d’une thématique.

Pour les enfants de 3 à 6 ans. Un moment magique pour écouter des histoires et découvrir de nouveaux livres.

Sur réservation .

Place Nicolas Copernic Médiathèque de Potigny Potigny 14420 Calvados Normandie +33 9 62 01 90 22

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English : Heure du conte

The librarians prepare the best stories around a theme.

For children aged 3 to 6. A magical time to listen to stories and discover new books.

L’événement Heure du conte Potigny a été mis à jour le 2026-04-26 par OT Falaise Suisse Normande