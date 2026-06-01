Bébés lecteurs Renazé
Bébés lecteurs Renazé mardi 23 juin 2026.
Renazé
Bébés lecteurs
Espace Crescendo Renazé Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 09:30:00
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
Contes & lectures pour les 0-3 ans.
Des moments privilégiés autour des livres pour les tout-petits de 0 à 3 ans.
Gratuit
Durée 45 min
Inscriptions auprès du RPE le plus proche de la commune où se tient l’animation
Craon rpecraon@cias.paysdecraon.fr 06 33 82 09 45
Cossé-le-Vivien rpecosse@cias.paysdecraon.fr 06 22 00 07 27
Renazé rperenaze@cias.paysdecraon.fr 07 88 07 15 15 .
Espace Crescendo Renazé 53800 Mayenne Pays de la Loire +33 7 88 07 15 15 rperenaze@cias.paysdecraon.fr
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English :
Stories & readings for 0-3 year olds.
L’événement Bébés lecteurs Renazé a été mis à jour le 2026-06-03 par SUD MAYENNE
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