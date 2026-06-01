Renazé

Bébés lecteurs

Espace Crescendo Renazé Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 09:30:00

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

Contes & lectures pour les 0-3 ans.

Des moments privilégiés autour des livres pour les tout-petits de 0 à 3 ans.

Gratuit

Durée 45 min

Inscriptions auprès du RPE le plus proche de la commune où se tient l’animation

Craon rpecraon@cias.paysdecraon.fr 06 33 82 09 45

Cossé-le-Vivien rpecosse@cias.paysdecraon.fr 06 22 00 07 27

Renazé rperenaze@cias.paysdecraon.fr 07 88 07 15 15 .

Espace Crescendo Renazé 53800 Mayenne Pays de la Loire +33 7 88 07 15 15 rperenaze@cias.paysdecraon.fr

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English :

Stories & readings for 0-3 year olds.

L’événement Bébés lecteurs Renazé a été mis à jour le 2026-06-03 par SUD MAYENNE