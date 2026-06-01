Renazé

FETE DE LA MUSIQUE

Place de l’Europe Renazé Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:30:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Fête de la musique le 26 juin à Renazé

La fête de la musique aura lieu le vendredi 26 juin à partir de 19h30 sur la place de l’Europe.

Vous pourrez assister à la chorale des enfants et des résidents de la résidence autonomie.

Radio Vespa, Moov’n’brass et un DJ viendront ensuite animer la soirée !

Buvette et restauration sur place

Informations 02 43 06 40 14 et contact@mairie-renaze.fr .

Place de l’Europe Renazé 53800 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 06 40 14 contact@mairie-renaze.fr

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English :

Fête de la musique on June 26 in Renazé

L’événement FETE DE LA MUSIQUE Renazé a été mis à jour le 2026-06-05 par SUD MAYENNE