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Bébés Lecteurs Parc des Sabringots, SABRES Sabres

vendredi 24 juillet 2026 · Parc des Sabringots, SABRES · Sabres

Bébés Lecteurs Parc des Sabringots, SABRES Sabres

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Parc des Sabringots, SABRES
Adresse
Parc des Sabringots, 40630 SABRES
Ville
40630 Sabres
Département
Landes
Tarif

Sabres

Bébés Lecteurs

Parc des Sabringots, SABRES Parc des Sabringots, 40630 SABRES Sabres Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 11:00:00
fin : 2026-07-24 11:30:00

Date(s) :
2026-07-24

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Parc des Sabringots, SABRES Parc des Sabringots, 40630 SABRES Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 50 18  contact@mairie-sabres.fr

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English : Bébés Lecteurs

L’événement Bébés Lecteurs Sabres a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Cœur Haute Lande

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