AGENDA · Sabres
Bébés Lecteurs Parc des Sabringots, SABRES Sabres
vendredi 24 juillet 2026 · Parc des Sabringots, SABRES · Sabres
Informations pratiques
Sabres
Bébés Lecteurs
Parc des Sabringots, SABRES Parc des Sabringots, 40630 SABRES Sabres Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 11:00:00
fin : 2026-07-24 11:30:00
Date(s) :
2026-07-24
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Parc des Sabringots, SABRES Parc des Sabringots, 40630 SABRES Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 50 18 contact@mairie-sabres.fr
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English : Bébés Lecteurs
L’événement Bébés Lecteurs Sabres a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Cœur Haute Lande
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