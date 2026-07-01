Bébés Lecteurs Parc des Sabringots, SABRES Sabres

Informations pratiques

Sabres

Bébés Lecteurs

Parc des Sabringots, SABRES Parc des Sabringots, 40630 SABRES Sabres Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 11:00:00

fin : 2026-07-24 11:30:00

Date(s) :

2026-07-24

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Parc des Sabringots, SABRES Parc des Sabringots, 40630 SABRES Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 50 18 contact@mairie-sabres.fr

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English : Bébés Lecteurs

L’événement Bébés Lecteurs Sabres a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Cœur Haute Lande