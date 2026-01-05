Bébés lecteurs

Saint-Léon-sur-l'Isle Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

Parents, grands-parents, assistantes maternelles, venez avec vos tout-petits (0-3 ans).

10h-11h30, bibliothèque.

Infos 05 53 80 83 68 (le matin) bibliotheque.saintleon@gmail.com

Saint-Léon-sur-l’Isle 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 83 68 bibliotheque.saintleon@gmail.com

English : Bébés lecteurs

Parents, grandparents, childminders, come along with your little ones (0-3 years).

10am-11.30am, library.

Info 05 53 80 83 68 (mornings) bibliotheque.saintleon@gmail.com

L’événement Bébés lecteurs Saint-Léon-sur-l’Isle a été mis à jour le 2025-12-30 par Vallée de l’Isle en Périgord