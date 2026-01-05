Bébés lecteurs Saint-Léon-sur-l’Isle
Bébés lecteurs Saint-Léon-sur-l’Isle jeudi 26 février 2026.
Bébés lecteurs
Saint-Léon-sur-l’Isle Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26
fin : 2026-02-26
Date(s) :
2026-02-26
Parents, grands-parents, assistantes maternelles, venez avec vos tout-petits (0-3 ans).
10h-11h30, bibliothèque.
Infos 05 53 80 83 68 (le matin) bibliotheque.saintleon@gmail.com
Parents, grands-parents, assistantes maternelles, venez avec vos tout-petits (0-3 ans).
10h-11h30, bibliothèque.
Infos 05 53 80 83 68 (le matin) bibliotheque.saintleon@gmail.com .
Saint-Léon-sur-l’Isle 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 83 68 bibliotheque.saintleon@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bébés lecteurs
Parents, grandparents, childminders, come along with your little ones (0-3 years).
10am-11.30am, library.
Info 05 53 80 83 68 (mornings) bibliotheque.saintleon@gmail.com
L’événement Bébés lecteurs Saint-Léon-sur-l’Isle a été mis à jour le 2025-12-30 par Vallée de l’Isle en Périgord