Bébés lecteurs Médiathèque de Sarlat Sarlat-la-Canéda

Informations pratiques

Sarlat-la-Canéda

Bébés lecteurs

Médiathèque de Sarlat 7, Rue Jean-Baptiste Delpeyrat Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:30:00

fin : 2027-02-13

Date(s) :

2026-10-17 2027-02-13 2027-04-10 2027-07-03

Des rendez-vous lecture pour les tout-petits (0 à 4 ans)

Les médiathèques de Sarlat, Marquay et Sainte-Nathalène invitent les plus jeunes à découvrir le plaisir des histoires lors de moments de partage tout au long de l’année.

Confortablement installés sur des tapis et des coussins, les enfants de moins de 3 ans, accompagnés de leurs parents ou de leurs nounous, écoutent des histoires, des chansons et des comptines proposées par différents intervenants.

Ces rendez-vous sont l’occasion de stimuler l’imaginaire, d’éveiller les sens et de partager un temps convivial autour du livre.

Un moment privilégié pour les petits non scolarisés, leurs familles et les assistantes maternelles !

Les prochains rendez-vous à la Médiathèque de Sarlat

Samedi 17 Octobre 2026 à 10h30

Samedi 13 Février 2027 à 10h30

Samedi 10 Avril 2027 à 10h30

Samedi 03 Juillet 2027 à 10h30 .

Médiathèque de Sarlat 7, Rue Jean-Baptiste Delpeyrat Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 11 66 mediatheque.sarlat@ccspn.fr

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English : Bébés lecteurs

L’événement Bébés lecteurs Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir