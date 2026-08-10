Informations pratiques

Sarlat-la-Canéda

Gauvain Sers en concert

Centre Culturel Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Le Centre culturel Louis Delmon ouvre sa saison 2026-2027 avec un concert exceptionnel de Gauvain Sers, le samedi 26 septembre 2026 à 20 h 30.

Auteur-compositeur-interprète incontournable de la nouvelle chanson française, Gauvain Sers s’est fait connaître du grand public après avoir assuré les premières parties de Renaud. Avec des titres marquants comme Les Oubliés, il séduit par des textes sensibles et engagés. Double disque de platine et fort de plus de 500 concerts, il poursuit une carrière saluée par le public.

Ce concert marquera le lancement de la nouvelle saison culturelle du Centre culturel Louis Delmon. La programmation complète de la saison 2026-2027 sera dévoilée à la fin du mois d’août. .

Centre Culturel Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 09 49

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English : Gauvain Sers en concert

L’événement Gauvain Sers en concert Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir