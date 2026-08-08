Informations pratiques

Sarlat-la-Canéda

Trail de la Boétie

Place du Marché aux Oies Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11 19:15:00

fin : 2026-12-11

Date(s) :

2026-12-11

3ème édition du Trail Nocturne de la Boétie

Courses Trail urbain pour Adultes de 5 km (une boucle) ou 10 km (deux boucles) en solo ou en relais à deux à travers les rues, chemins et places en centre-ville de Sarlat.

Courses Trail urbain pour Enfants de 400m, 800m ou 1200m à travers les rues, ruelles et places en centre ville de Sarlat.

Pour les Adultes Départ Place du Peyrou devant la maison de La Boétie et Arrivée Place de la Liberté.

Pour les Enfants Départ et Arrivée Place de la Liberté. .

Place du Marché aux Oies Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 95 25 29

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English : Trail de la Boétie

L’événement Trail de la Boétie Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir