Trail de la Boétie Sarlat-la-Canéda
vendredi 11 décembre 2026 · Sarlat-la-Canéda
Informations pratiques
Sarlat-la-Canéda
Trail de la Boétie
Place du Marché aux Oies Sarlat-la-Canéda Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 19:15:00
fin : 2026-12-11
Date(s) :
2026-12-11
3ème édition du Trail Nocturne de la Boétie
Courses Trail urbain pour Adultes de 5 km (une boucle) ou 10 km (deux boucles) en solo ou en relais à deux à travers les rues, chemins et places en centre-ville de Sarlat.
Courses Trail urbain pour Enfants de 400m, 800m ou 1200m à travers les rues, ruelles et places en centre ville de Sarlat.
Pour les Adultes Départ Place du Peyrou devant la maison de La Boétie et Arrivée Place de la Liberté.
Pour les Enfants Départ et Arrivée Place de la Liberté. .
Place du Marché aux Oies Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 95 25 29
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English : Trail de la Boétie
L’événement Trail de la Boétie Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir
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