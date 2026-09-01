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Journées du Goût et de la Gastronomie Sarlat-la-Canéda

samedi 26 septembre 2026 · Sarlat-la-Canéda

Journées du Goût et de la Gastronomie Sarlat-la-Canéda

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Ville
24200 Sarlat-la-Canéda
Département
Dordogne
Tarif

Sarlat-la-Canéda

Journées du Goût et de la Gastronomie

Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-26

Les Journées du Goût et de la Gastronomie sont de retour à Sarlat !
Retrouvez-nous pour un marché avec stands de producteurs locaux ainsi que bien d’autres animations.

Programme à venir.   .

Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 45 45 

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English : Journées du Goût et de la Gastronomie

L’événement Journées du Goût et de la Gastronomie Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir

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