Journées du Goût et de la Gastronomie Sarlat-la-Canéda
samedi 26 septembre 2026 · Sarlat-la-Canéda
Informations pratiques
Sarlat-la-Canéda
Journées du Goût et de la Gastronomie
Sarlat-la-Canéda Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-26
Les Journées du Goût et de la Gastronomie sont de retour à Sarlat !
Retrouvez-nous pour un marché avec stands de producteurs locaux ainsi que bien d’autres animations.
Programme à venir. .
Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 45 45
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English : Journées du Goût et de la Gastronomie
L’événement Journées du Goût et de la Gastronomie Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir
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