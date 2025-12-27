Bébés lecteurs, Totems Pacé
Bébés lecteurs, Totems Pacé jeudi 25 juin 2026.
Bébés lecteurs Totems Pacé Jeudi 25 juin 2026, 09h30, 10h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit – Réservation conseillée
Activité d éveil pour les tout-petits de 9 mois à 2 ans : histoires, comptines et chansons.
Activité d éveil pour les tout-petits de 9 mois à 2 ans : histoires, comptines et chansons.
Jeudi 25 juin à 9h30 et à 10h30
Réservation conseillée.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-25T09:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-25T11:30:00.000+02:00
1
http://www.totems.bzh/
Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine
contact@totems.bzh 02 99 85 51 10