Bébés lectures Colombelles
mercredi 23 septembre 2026 · Colombelles
Informations pratiques
Colombelles
Bébés lectures
10 Rue Elsa Triolet Colombelles Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 10:30:00
fin : 2026-09-30 11:30:00
Date(s) :
2026-09-23 2026-09-30
Venez partager un moment de lecture chaleureux et convivial avec vos tout-petits !
0- ans
Venez partager un moment de lecture chaleureux et convivial avec vos tout-petits ! 0-3 ans .
10 Rue Elsa Triolet Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 72 27 46 mediatheque@colombelles.fr
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English : Bébés lectures
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Ages 0-3
L’événement Bébés lectures Colombelles a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Caen la Mer
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