Informations pratiques

Colombelles

Bébés lectures

10 Rue Elsa Triolet Colombelles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 10:30:00

fin : 2026-09-30 11:30:00

Date(s) :

2026-09-23 2026-09-30

Venez partager un moment de lecture chaleureux et convivial avec vos tout-petits !

0- ans

Venez partager un moment de lecture chaleureux et convivial avec vos tout-petits ! 0-3 ans .

10 Rue Elsa Triolet Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 72 27 46 mediatheque@colombelles.fr

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English : Bébés lectures

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Ages 0-3

L’événement Bébés lectures Colombelles a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Caen la Mer