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Bébés lectures Colombelles

mercredi 23 septembre 2026 · Colombelles

Bébés lectures Colombelles

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
10 Rue Elsa Triolet
Ville
14460 Colombelles
Département
Calvados
Tarif

Colombelles

Bébés lectures

10 Rue Elsa Triolet Colombelles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 10:30:00
fin : 2026-09-30 11:30:00

Date(s) :
2026-09-23 2026-09-30

Venez partager un moment de lecture chaleureux et convivial avec vos tout-petits !
0- ans
Venez partager un moment de lecture chaleureux et convivial avec vos tout-petits ! 0-3 ans   .

10 Rue Elsa Triolet Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 72 27 46  mediatheque@colombelles.fr

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English : Bébés lectures

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Ages 0-3

L’événement Bébés lectures Colombelles a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Caen la Mer

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