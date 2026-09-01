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Un jardin à la Médiathèque Médiathèque Le Phénix Colombelles

mercredi 16 septembre 2026 · Médiathèque Le Phénix · Colombelles

Un jardin à la Médiathèque Médiathèque Le Phénix Colombelles

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Médiathèque Le Phénix
Adresse
10 Rue Elsa Triolet
Ville
14460 Colombelles
Département
Calvados
Tarif

Colombelles

Un jardin à la Médiathèque

Médiathèque Le Phénix 10 Rue Elsa Triolet Colombelles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 14:00:00
fin : 2026-09-16 15:00:00

Date(s) :
2026-09-16

Venez participer à l’entretien du jardin potager de la médiathèque, avec Bruno qui partagera avec nous sa passion du jardinage.
Venez participer à l’entretien du jardin potager de la médiathèque, avec Bruno qui partagera avec nous sa passion du jardinage.
Tout public   .

Médiathèque Le Phénix 10 Rue Elsa Triolet Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 72 27 46  mediatheque@colombelles.fr

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English : Un jardin à la Médiathèque

Come and help look after the media library’s vegetable garden, with Bruno, who will be sharing his passion for gardening with us.

L’événement Un jardin à la Médiathèque Colombelles a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Caen la Mer

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