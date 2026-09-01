Un jardin à la Médiathèque Médiathèque Le Phénix Colombelles
mercredi 16 septembre 2026 · Médiathèque Le Phénix · Colombelles
Informations pratiques
Colombelles
Un jardin à la Médiathèque
Médiathèque Le Phénix 10 Rue Elsa Triolet Colombelles Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 14:00:00
fin : 2026-09-16 15:00:00
Date(s) :
2026-09-16
Venez participer à l’entretien du jardin potager de la médiathèque, avec Bruno qui partagera avec nous sa passion du jardinage.
Venez participer à l’entretien du jardin potager de la médiathèque, avec Bruno qui partagera avec nous sa passion du jardinage.
Tout public .
Médiathèque Le Phénix 10 Rue Elsa Triolet Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 72 27 46 mediatheque@colombelles.fr
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English : Un jardin à la Médiathèque
Come and help look after the media library’s vegetable garden, with Bruno, who will be sharing his passion for gardening with us.
L’événement Un jardin à la Médiathèque Colombelles a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Caen la Mer
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