Lys-Haut-Layon

Bébés nageurs à Lysséo

VIHIERS 135 Rue Louis Pasteur Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Tarif : 9.2 – 9.2 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 09:00:00

fin : 2026-04-25 11:00:00

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-25

Bébés nageurs un moment de douceur et de découverte !

Offrez à votre tout-petit une moment unique dans l’eau lors de nos séances de bébés nageurs et jardin aquatique au centre Aqualudique Lysséo. .

VIHIERS 135 Rue Louis Pasteur Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 55 53 02 60 info@lysseo.eu

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English :

L’événement Bébés nageurs à Lysséo Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme du Choletais