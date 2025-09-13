Beethoven 3 Concertos pour piano Palais du Pharo Marseille 7e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 7e Arrondissement

Beethoven 3 Concertos pour piano

Dimanche 22 novembre 2026 de 16h à 18h. Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-22 16:00:00

fin : 2026-11-22 18:00:00

Date(s) :

2026-11-22

Ces trois merveilleux artistes joueront et dirigeront les trois œuvres avec l’Orchestre Philharmonique de Marseille.

Venue du cœur, puisse cette musique y retourner !

François-Frédéric Guy, piano et direction

Jean-Efflam Bavouzet, piano et direction

Sélim Mazari, piano et direction

Orchestre Philharmonique de Marseille



Après Mozart joué et dirigé du clavier par trois jeunes pianistes-chefs l’année dernière, voici trois grands concertos pour piano de Beethoven par trois maîtres qui possèdent une ligne directe avec le démiurge de Bonn.

François-Frédéric Guy vient d’enregistrer sa deuxième intégrale des sonates et a enregistré deux fois l’intégrale des concertos. Jean-Efflam Bavouzet a enregistré les concertos avec l’Orchestre de chambre de Suède. Et Sélim Mazari vit actuellement à Vienne où Beethoven a passé la plus grande partie de sa vie.



PROGRAMME

BEETHOVEN

Concertos pour piano

n°3 en ut mineur op. 37

n°4 en sol majeur op. 58

n°5 Empereur en mi bémol majeur op. 73 .

Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

These three wonderful artists will perform and conduct the three works with the Marseille Philharmonic Orchestra.

Coming from the heart, may this music return there!

L’événement Beethoven 3 Concertos pour piano Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille