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AGENDA · Royat

Beethoven L’Avan.C | Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes L’Avan.C Royat

vendredi 27 novembre 2026 · L'Avan.C · Royat

Informations pratiques

Début
vendredi 27 novembre 2026
Fin
vendredi 27 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
L'Avan.C
Adresse
Chemin du Breuil
Ville
63130 Royat
Département
Puy-de-Dôme
Tarif

Royat

Beethoven L’Avan.C | Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes

L’Avan.C Chemin du Breuil Royat Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 20:30:00
fin : 2026-11-27

Date(s) :
2026-11-27

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Quatuor à cordes n° 10 en mi bémol majeur opus 74 Les Harpes
Quatuor à cordes n° 15 en la mineur opus 132 (versions pour orchestre)
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L’Avan.C Chemin du Breuil Royat 63130 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 14 47 47  contact@orchestre-auvergne.fr

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English :

LUDWIG VAN BEETHOVEN
String Quartet No. 10 in E-flat major, Op. 74, “The Harps”
String Quartet No. 15 in A minor, Op. 132 (orchestral versions)

L’événement Beethoven L’Avan.C | Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes Royat a été mis à jour le 2026-08-27 par Clermont Auvergne Volcans

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