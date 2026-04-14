BEFORE WORK – ven. 24 avril à 8h30 – Argenteuil, 9 boulevard des martyrs de Châteaubriant, Argenteuil, Argenteuil
BEFORE WORK – ven. 24 avril à 8h30 – Argenteuil, 9 boulevard des martyrs de Châteaubriant, Argenteuil, Argenteuil vendredi 24 avril 2026.
BEFORE WORK – ven. 24 avril à 8h30 – Argenteuil Vendredi 24 avril, 08h30 9 boulevard des martyrs de Châteaubriant, Argenteuil Val-d’Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-24T08:30:00+02:00 – 2026-04-24T10:30:00+02:00
Fin : 2026-04-24T08:30:00+02:00 – 2026-04-24T10:30:00+02:00
Un rendez-vous matinal dédié aux chefs d’entreprise qui souhaitent développer leur réseau tout en découvrant un lieu du territoire.
La Fabrique A est un tiers-lieu industriel qui réunit plusieurs dynamiques entrepreneuriales : une École de Production, un incubateur (l’Ouvre-Boîte) et une future activité de restauration. Un cadre propice aux échanges et aux rencontres.
Au programme :
- Visite guidée de la Fabrique A
- Networking autour d’un petit-déjeuner
Un format simple pour échanger, élargir son réseau et créer de nouvelles opportunités.
Inscrivez-vous et n’oubliez pas vos cartes de visite !
Infos clés :
- Vendredi 24 avril 2026 à 8h30
- La Fabrique A : 9 Bd des Martyrs de Châteaubriant, Argenteuil (95)
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Un rendez-vous matinal dédié aux chefs d’entreprise qui souhaitent développer leur réseau tout en découvrant un lieu du territoire.
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