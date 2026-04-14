Forum Avenir, Terrasses du Val d’Argent – Argenteuil, Argenteuil
Forum Avenir, Terrasses du Val d’Argent – Argenteuil, Argenteuil mercredi 15 avril 2026.
Forum Avenir Mercredi 15 avril, 09h30 Terrasses du Val d’Argent – Argenteuil Val-d’Oise
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T09:30:00+02:00 – 2026-04-15T15:00:00+02:00
Fin : 2026-04-15T09:30:00+02:00 – 2026-04-15T15:00:00+02:00
Terrasses du Val d’Argent – Argenteuil Place de la commune de Paris Argenteuil Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0134234114 »}]
Le Forum Avenir revient avec une 4e édition. Rendez-vous le 15 avril pour une journée dédiée aux 13-30 ans en quête d’orientation, de formations, de rencontres professionnelles et de jobs d’été. Job forum
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