Informations pratiques

« Belle du Seigneur » à « The Deal »: la Genève internationale, un théâtre du monde? Jeudi 25 février 2027, 18h30 Les Délices

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-25T18:30:00+01:00 – 2027-02-25T19:30:00+01:00

Fin : 2027-02-25T18:30:00+01:00 – 2027-02-25T19:30:00+01:00

Jean-Stéphane Bron, réalisateur

Marie-Luce Desgrandchamps, Université de Genève

De la SDN aux sommets récents, Genève incarne une singularité diplomatique.

Villas, hôtels, Palais des Nations : ces lieux emblématiques forgent un imaginaire collectif, celui d’une ville où se négocient les enjeux mondiaux. La série The Deal de Jean-Stéphane Bron illustre ce lien. Comment la création artistique participe-t-elle à l’élaboration du récit de la «Genève internationale»?

Modération: Alexis Favre, journaliste RTS

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Rencontre à 18h30

Durée: 1 heure

Programme en partenariat avec la Haute école de musique, dont les étudiantes et étudiants vous offrent un accueil musical à 18h10.

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Genève, internationale? Les Rencontres des Délices ce sont quatre table rondes pour explorer la construction d’une ville-monde, son rôle dans la diplomatie et le multilatéralisme, et les défis qui menacent aujourd’hui ce modèle. Organisé par la Bibliothèque de Genève et la Maison de l’histoire de l’Université de Genève.

Les Délices Rue des Délices 25, 1203 Genève Genève 8973 +41 22 418 95 60 http://www.bge-geneve.ch [{« link »: « https://www.hesge.ch/hem/ »}, {« link »: « https://www.bge-geneve.ch/rencontres-delices »}, {« link »: « https://www.unige.ch/rectorat/maison-histoire/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/musee-voltaire/

Quand la fiction s’empare des coulisses de la diplomatie genevoise.

Bibliothèque de Genève