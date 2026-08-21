Belle-Dys-Trail en cœur de ville, Place Achille Liénart, Bailleul

Informations pratiques

Belle-Dys-Trail en cœur de ville Samedi 19 septembre, 13h00 Place Achille Liénart Nord

Tarifs et inscription sur Helloasso (lien ci-dessus). Rdv Place Achille Liénart, derrière l’hôtel de ville.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Plus qu’un trail, une aventure solidaire et inclusive !

Venez relever le défi, partager l’effort et soutenir la cause des troubles « Dys » dans une ambiance conviviale et familiale tout en découvrant le patrimoine flamand !

15h : départ de la marche (8km)

16h : départ de la course (12km)

Rdv Place Achille Liénart derrière l’hôtel de ville.

Organisation : Association au Bonheur des familles.

Belle Dys trail: Belle pour Bailleul en flamand, dys pour dyslexie et troubles apparentés, trail pour course.

Place Achille Liénart Place Achille Liénart Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France 03 28 500 600 https://www.ville-bailleul.fr/ [{« type »: « email », « value »: « abf59270@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0767096231 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/au-bonheur-des-familles/evenements/belle-dys-trail-3-eme-edition »}] La partie piétonne de la Place du Cardinal Achille Liénart est située entre la fontaine et la rue du Musée. Elle rejoint le square Leroy et est équipée en bornes électriques et en eau pour le marché hebdomadaire du mardi. L’autre côté de la place qui va vers la rue du Collège a été aménagée en parking. Parking sur l’autre moitié de cette place, sur la Grand’place et le parking des Dentellières rue du Collège.

Plus qu’un trail, une aventure solidaire et inclusive !

Association Au Bonheur des familles