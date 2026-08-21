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Portes ouvertes du Club Jeanne d’Arc, Club Jeanne d’Arc, Bailleul

vendredi 28 août 2026 · Club Jeanne d'Arc · Bailleul

Portes ouvertes du Club Jeanne d’Arc, Club Jeanne d’Arc, Bailleul

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Lieu
Club Jeanne d'Arc
Adresse
35 Place Charles de Gaulle
Ville
59270 Bailleul
Département
Nord
Tarif
Entrée libre

Portes ouvertes du Club Jeanne d’Arc Vendredi 28 août, 10h00 Club Jeanne d’Arc Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T10:00:00+02:00 – 2026-08-28T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-28T10:00:00+02:00 – 2026-08-28T12:00:00+02:00

Club Jeanne d’Arc 35 Place Charles de Gaulle Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France
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