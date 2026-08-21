AGENDA · Bailleul
Portes ouvertes du Club Jeanne d’Arc, Club Jeanne d’Arc, Bailleul
vendredi 28 août 2026 · Club Jeanne d'Arc · Bailleul
Informations pratiques
Portes ouvertes du Club Jeanne d’Arc Vendredi 28 août, 10h00 Club Jeanne d’Arc Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T10:00:00+02:00 – 2026-08-28T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-28T10:00:00+02:00 – 2026-08-28T12:00:00+02:00
Club Jeanne d’Arc 35 Place Charles de Gaulle Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France
Venez découvrir le club et ses activités !
À voir aussi à Bailleul (Nord)
- Balade patrimoine : une histoire des arts Bailleulois, Musée Benoît-De-Puydt, Bailleul 29 août 2026
- La nuit du houblon 2026 Bailleul 4 septembre 2026
- La nuit du houblon, Ferme Brasserie Beck, Bailleul 4 septembre 2026
- Hommelpap Festival 2026 Bailleul 6 septembre 2026
- La fête du houblon, Ferme Brasserie Beck, Bailleul 6 septembre 2026