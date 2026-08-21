Portes ouvertes du Club Jeanne d’Arc, Club Jeanne d’Arc, Bailleul

Informations pratiques

Portes ouvertes du Club Jeanne d’Arc Vendredi 28 août, 10h00 Club Jeanne d’Arc Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T10:00:00+02:00 – 2026-08-28T12:00:00+02:00

Fin : 2026-08-28T10:00:00+02:00 – 2026-08-28T12:00:00+02:00

Club Jeanne d’Arc 35 Place Charles de Gaulle Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France

Venez découvrir le club et ses activités !