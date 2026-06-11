Bailleul

Les merveilles du Conservatoire Botanique

Chemin de l’Haendries Bailleul Nord

Tarif : 12.5 – 12.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 14:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Deux jardins remarquables sont réunis au Conservatoire Botanique National des hauts de France …

Cela annonce un après midi merveilleux ! Découvertes champêtres et surprises botaniques vous attendent dans notre jardin des plantes médicinales et celui des plantes sauvages.

Deux jardins remarquables sont réunis au Conservatoire Botanique National des hauts de France …

Cela annonce un après midi merveilleux ! Découvertes champêtres et surprises botaniques vous attendent dans notre jardin des plantes médicinales et celui des plantes sauvages.

Durée 2 heures

Tarif 12.50 €/pers. (à partir de 10 ans)

L’animation sera maintenue avec un minimum de 10 personnes ayant réservé.

Réservation obligatoire en ligne ou dans les bureaux d’information touristique de Bailleul, Cassel et Hazebrouck.

Rendez vous

à l’accueil du Conservatoire Botanique National de Bailleul,

Achtgemeteelst Drève,

59270 Bailleul.

Tel 03.28.49.00.83 .

Chemin de l’Haendries Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France +33 3 28 49 00 83

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English :

Two remarkable gardens come together at the National Botanical Conservatory of Hauts-de-France…

This promises a wonderful afternoon! Rural discoveries and botanical surprises await you in our medicinal plant garden and our wild plant garden.

L’événement Les merveilles du Conservatoire Botanique Bailleul a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Coeur de Flandre