UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bailleul

Conférence « L’art urbain » par les Amis du Musée, Cinéma Le Flandria, Bailleul

jeudi 8 octobre 2026 · Cinéma Le Flandria · Bailleul

Conférence « L’art urbain » par les Amis du Musée, Cinéma Le Flandria, Bailleul

Informations pratiques

Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
jeudi 8 octobre 2026
Lieu
Cinéma Le Flandria
Adresse
45 rue des Viviers 59270 Bailleul
Ville
59270 Bailleul
Département
Nord

Conférence « L’art urbain » par les Amis du Musée Jeudi 8 octobre, 14h30 Cinéma Le Flandria Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-08T14:30:00+02:00 – 2026-10-08T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-08T14:30:00+02:00 – 2026-10-08T16:00:00+02:00

Cinéma Le Flandria 45 rue des Viviers 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France
Par Valérie Buisine

À voir aussi à Bailleul (Nord)