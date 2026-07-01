AGENDA · Bailleul
Conférence « L’art urbain » par les Amis du Musée, Cinéma Le Flandria, Bailleul
jeudi 8 octobre 2026 · Cinéma Le Flandria · Bailleul
Informations pratiques
Conférence « L’art urbain » par les Amis du Musée Jeudi 8 octobre, 14h30 Cinéma Le Flandria Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-08T14:30:00+02:00 – 2026-10-08T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-08T14:30:00+02:00 – 2026-10-08T16:00:00+02:00
Cinéma Le Flandria 45 rue des Viviers 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France
Par Valérie Buisine
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