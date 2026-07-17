Un cimetière pas comme les autres, Cimetière centre de Bailleul, Bailleul

Informations pratiques

Un cimetière pas comme les autres Dimanche 20 septembre, 10h00, 15h00 Cimetière centre de Bailleul Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Kerk Hof, mémoire de pierre à Bailleul vous présente:

Un cimetière pas comme les autres.

Visites d’un véritable musée à ciel ouvert,

Qu’est le cimetière de Bailleul et unique en France par sa conception et son site unique vous ferez connaissance des personnalités qui ont fait de Bailleul ce qu’elle est aujourd’hui. Un guide bénévole vous accompagnera et vous racontera l’histoire de ce cimetière unique et vieux de plus de 225 ans.

Cimetière centre de Bailleul 50° 44′ 19′′ N, 2° 44′ 31′′ E Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06.49.63.39.05 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.51.06.48.30 »}, {« type »: « email », « value »: « daniel59270@gmail.com »}, {« type »: « email », « value »: « senechal_joelle@yahoo.fr »}]

Kerk Hof, mémoire de pierre à Bailleul vous présente:

©Daniel Braems