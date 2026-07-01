Belle Dys Trail, Jardin public, Bailleul

Informations pratiques

Belle Dys Trail Samedi 19 septembre, 15h00 Jardin public Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

15h : marche de 8km

16h : urban trail non chronométré d’environ 12km

Retrait des dossards le 16 septembre de 15h à 19h à Off Course Bailleul

Jardin public Rue Saint-Jacques 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=61562137701417&locale=fr_FR »}]

Par l’association Au bonheur des familles