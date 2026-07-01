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Belle Dys Trail, Jardin public, Bailleul

samedi 19 septembre 2026 · Jardin public · Bailleul

Belle Dys Trail, Jardin public, Bailleul

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Jardin public
Adresse
Rue Saint-Jacques 59270 Bailleul
Ville
59270 Bailleul
Département
Nord
Tarif
Sur inscription

Belle Dys Trail Samedi 19 septembre, 15h00 Jardin public Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

15h : marche de 8km
16h : urban trail non chronométré d’environ 12km
Retrait des dossards le 16 septembre de 15h à 19h à Off Course Bailleul

Jardin public Rue Saint-Jacques 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=61562137701417&locale=fr_FR »}]
Par l’association Au bonheur des familles

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