AGENDA · Bailleul
Belle Dys Trail, Jardin public, Bailleul
samedi 19 septembre 2026 · Jardin public · Bailleul
Informations pratiques
Belle Dys Trail Samedi 19 septembre, 15h00 Jardin public Nord
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
15h : marche de 8km
16h : urban trail non chronométré d’environ 12km
Retrait des dossards le 16 septembre de 15h à 19h à Off Course Bailleul
Jardin public Rue Saint-Jacques 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=61562137701417&locale=fr_FR »}]
Par l’association Au bonheur des familles
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