Intérieur jour, une femme attend, Médiathèque Au fil des Mots, Bailleul

Informations pratiques

Intérieur jour, une femme attend Mardi 22 septembre, 18h30 Médiathèque Au fil des Mots Nord

Théâtre Diagonale

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-22T18:30:00+02:00 – 2026-09-22T19:15:00+02:00

Fin : 2026-09-22T18:30:00+02:00 – 2026-09-22T19:15:00+02:00

Intérieur jour, une femme attend est un duo théâtral porté par Esther Mollo et Audrey Chapon, librement traversé par l’univers de « Une femme sous influence » de John Cassavetes.

Entre théâtre, mouvement et langage cinématographique, le spectacle questionne la place d’une femme dans l’espace domestique, la maternité, le couple et les normes qui façonnent les corps et les identités féminines.

Médiathèque Au fil des Mots 22 bis Rue d’Ypres, 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-bailleul.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 28 50 06 13 »}]

Théâtre

Kylian Aznar