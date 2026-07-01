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Intérieur jour, une femme attend, Médiathèque Au fil des Mots, Bailleul

mardi 22 septembre 2026 · Médiathèque Au fil des Mots · Bailleul

Intérieur jour, une femme attend, Médiathèque Au fil des Mots, Bailleul

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Au fil des Mots
Adresse
22 bis Rue d'Ypres, 59270 Bailleul
Ville
59270 Bailleul
Département
Nord
Tarif
Théâtre Diagonale

Intérieur jour, une femme attend Mardi 22 septembre, 18h30 Médiathèque Au fil des Mots Nord

Théâtre Diagonale

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-22T18:30:00+02:00 – 2026-09-22T19:15:00+02:00
Fin : 2026-09-22T18:30:00+02:00 – 2026-09-22T19:15:00+02:00

Intérieur jour, une femme attend est un duo théâtral porté par Esther Mollo et Audrey Chapon, librement traversé par l’univers de « Une femme sous influence » de John Cassavetes.
Entre théâtre, mouvement et langage cinématographique, le spectacle questionne la place d’une femme dans l’espace domestique, la maternité, le couple et les normes qui façonnent les corps et les identités féminines.

Médiathèque Au fil des Mots 22 bis Rue d’Ypres, 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-bailleul.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 28 50 06 13 »}]
Théâtre

Kylian Aznar

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