Hommelpap Festival 2026 Bailleul

Bailleul

Hommelpap Festival 2026

1180 Eeckelstraete Bailleul Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 11:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

La fête de l’Hommelpap revient cette année pour sa 15e édition, pour le plus grand bonheur de tous !

Début des festivités dès 11h avec possibilité de restauration en extérieur et sous chapiteau. Parking gratuit, bar et restauration non stop.

Animations et concerts tout au long de la journée.

La fête de l’Hommelpap revient cette année pour sa 15ème édition, pour le plus grand bonheur de tous !

Le dimanche 6 septembre 2026 ne manquez pas ce rendez-vous incontournable de la vie Bailleuloise !

Début des festivités dès 11 heures avec possibilité de restauration en extérieur et sous chapiteau.

Les animations

– Démonstration de la cueillette du houblon

– Dans la micro-brasserie, dégustation de la bière Hommelpap fabriquée sur place (à consommer avec modération)

– Vente de lianes de houblon

– Découverte de la ferme et de ses animaux

– Promenades en charrette avec les chevaux de trait

– Animations avec les ânes

– Démonstration du maréchal-ferrant

– Exposition de 15 tracteurs de collection “les Vieux Piston”

– Présentation et spectacles de chevaux avec JEHOL et spectacles de chevaux de traits flamands avec l’écurie Talpe

– Cuisson de faluches au feu de bois sur place

– Jeux flamands, piscine de paille ….

– Vente de produits régionaux et présence d’artisans et producteurs locaux

Concerts toute la journée.

Tout au long de la journée, repas et goûter champêtres ( barbecue saucisses et lard grillés, assiettes campagnardes, faluches, tartes…

De 18h à 20h, participez à la veillée champêtre musicale avec l’embrasement du traditionnel chu (mannequin représentant le patron) suivi d’un repas autour du cochon grillé.

Tarifs 8 € pour les adultes Gratuit pour les 12 ans

Parking gratuit, BAR et RESTAURATION non stop sans réservation. .

1180 Eeckelstraete Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France

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English :

The Hommelpap Festival is back this year for its 15th edition, to everyone’s delight!

Festivities begin at 11 a.m., with food available outdoors and under the big top. Free parking, bar, and food service available all day.

Entertainment and concerts throughout the day.

L’événement Hommelpap Festival 2026 Bailleul a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Coeur de Flandre