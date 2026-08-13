La nuit du houblon 2026 Bailleul
vendredi 4 septembre 2026 · Bailleul
Informations pratiques
Bailleul
La nuit du houblon 2026
1180 Eeckelstraete Bailleul Nord
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 17:30:00
fin : 2026-09-05 01:00:00
Date(s) :
2026-09-04
Cette année 4 nouveaux groupes viendront se produire sur la scène de LA NUIT DU HOUBLON organisée par l’Association Hommelpap. Une soirée exceptionnelle avec en concert BURNING SPEAR, CARAVAN PALACE, WÜSTENBERG, FREDDY LOCO & THE CORDO SKA BAND. Concert en plein air Ouverture des portes à 17h30.
Cette année 4 nouveaux groupes viendront se produire sur la scène de LA NUIT DU HOUBLON organisée par l’Association Hommelpap.
Une soirée exceptionnelle avec en concert
BURNING SPEAR Fort d’une carrière couronnée de Grammy Awards, Burning Spear transcende les générations grâce à une musique à la fois engagée et universelle.
CARAVAN PALACE En moins de vingt ans et cinq albums studio, Caravan Palace est passé du statut de sensation parisienne à celui de véritable phénomène pop mondial. Leur trajectoire est unique
WÜSTENBERG Leur folk rock unique oscille entre le charme intimiste d’une rue pavée et le son vibrant et puissant d’un carrefour new-yorkais. Sa voix si particulière peint des images saisissantes
FREDDY LOCO & THE CORDO SKA BAND tire ses influences du ska et du rock steady.
Concert en plein air Ouverture des portes à 17h30.
Parking gratuit, restauration sur place Menu Bar Snack ici
Nombre de places limitées. .
1180 Eeckelstraete Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France
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English :
This year, four new bands will take the stage at LA NUIT DU HOUBLON, organized by the Hommelpap Association. An exceptional evening featuring concerts by: BURNING SPEAR, CARAVAN PALACE, W%DCSTENBERG, FREDDY LOCO & THE CORDO SKA BAND. Outdoor concert. Doors open at 5:30 p.m.
L’événement La nuit du houblon 2026 Bailleul a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Coeur de Flandre
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