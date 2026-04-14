« Belles vues » sur notre jardin Samedi 6 juin, 09h00 Bellevue sainte rose Guadeloupe

Pas de condition de participation et le nombre de place est illimité. Matériel à prévoir : chapeau ou casquette pour se protéger du soleil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T22:00:00+02:00

Les visites seront guidées et commentées avec un intervenant par groupes de 5 à 10 personnes.

Parallèment, il y aura une visite étagée

Bellevue sainte rose 97115 sainte rose Sainte-Rose 97115 Guadeloupe Guadeloupe

Les visites seront guidées et commentées avec un intervenant par groupes de 5 à 10 personnes.

©IGABILLE Lina