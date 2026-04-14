Le Jardin sous tous les regards, Eco jardinier Tropical, Sainte-Rose

Le Jardin sous tous les regards Samedi 6 juin, 14h00 Eco jardinier Tropical Guadeloupe

12

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T20:00:00+02:00 – 2026-06-06T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T20:00:00+02:00 – 2026-06-06T22:30:00+02:00

Le jardin des Eco Jarniniers Tropicaux est un jardin ou l’on cultive l’autonomie alimentaire de manière seine, en apprenant à travailler avec la nature.

À l’occasion des RDV aux Jardins, découvrez le jardin sous toutes ses formes et toutes ses couleurs!

Eco jardinier Tropical route de Sofaïa Sainte-Rose 97115 Guadeloupe Guadeloupe +590690183080 https://www.eco-jardinier.com/ Le jardin des Eco Jarniniers Tropicaux est un jardin ou l’on cultive l’autonomie alimentaire de manière seine, en apprenant à travailler avec la nature.

Le jardin des Eco Jarniniers Tropicaux est un jardin ou l’on cultive l’autonomie alimentaire de manière seine, en apprenant à travailler avec la nature.

©Eco Jardinier Tropical