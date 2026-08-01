Informations pratiques

Huismes

Belliv’Heure

Rue des Perres Huismes Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-28

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Envie d’un moment chaleureux dans un cadre authentique ? Rejoignez-nous pour le Belliv’Heure, notre apéro champêtre au milieu du chenin et du cabernet franc du Domaine Bellivier, avec un joli panorama et un magnifique coucher de soleil !

Envie d’un moment chaleureux dans un cadre authentique ? Rejoignez-nous pour le Belliv’Heure, notre apéro champêtre au milieu du chenin et du cabernet franc du Domaine Bellivier, avec un joli panorama et un magnifique coucher de soleil ! .

Rue des Perres Huismes 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 30 53 90 74 contact@domainebellivier.com

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English :

Want to enjoy a cozy moment in an authentic setting? Join us for the Belliv’Heure, our rustic aperitif amidst the Chenin and Cabernet Franc vines at Domaine Bellivier, with a lovely view and a magnificent sunset!

L’événement Belliv’Heure Huismes a été mis à jour le 2026-07-31 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme