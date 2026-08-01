UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Huismes

Belliv’Heure Huismes

vendredi 28 août 2026 · Huismes

Belliv’Heure Huismes

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Adresse
Rue des Perres
Ville
37420 Huismes
Département
Indre-et-Loire
Tarif

Huismes

Belliv’Heure

Rue des Perres Huismes Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-28
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Envie d’un moment chaleureux dans un cadre authentique ? Rejoignez-nous pour le Belliv’Heure, notre apéro champêtre au milieu du chenin et du cabernet franc du Domaine Bellivier, avec un joli panorama et un magnifique coucher de soleil !
Envie d’un moment chaleureux dans un cadre authentique ? Rejoignez-nous pour le Belliv’Heure, notre apéro champêtre au milieu du chenin et du cabernet franc du Domaine Bellivier, avec un joli panorama et un magnifique coucher de soleil !   .

Rue des Perres Huismes 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 30 53 90 74  contact@domainebellivier.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Want to enjoy a cozy moment in an authentic setting? Join us for the Belliv’Heure, our rustic aperitif amidst the Chenin and Cabernet Franc vines at Domaine Bellivier, with a lovely view and a magnificent sunset!

L’événement Belliv’Heure Huismes a été mis à jour le 2026-07-31 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

À voir aussi à Huismes (Indre-et-Loire)