AGENDA · L'Isle-sur-le-Doubs
Belote et Tarot à l’Extension L’Isle-sur-le-Doubs
dimanche 19 juillet 2026 · L'Isle-sur-le-Doubs
Informations pratiques
L’Isle-sur-le-Doubs
Belote et Tarot à l’Extension
9 Quai du Canal L’Isle-sur-le-Doubs Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 16:00:00
fin : 2026-07-19 20:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Bienvenu pour taper le carton, apprendre et se perfectionner, seul ou en équipe. .
9 Quai du Canal L’Isle-sur-le-Doubs 25250 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 71 01 84
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English : Belote et Tarot à l’Extension
L’événement Belote et Tarot à l’Extension L’Isle-sur-le-Doubs a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DES 2 VALLEES VERTES