Viens jouer dans le jardin à l’Extension Café de l’Extension L’Isle-sur-le-Doubs
dimanche 9 août 2026 · Café de l'Extension · L'Isle-sur-le-Doubs
Informations pratiques
L’Isle-sur-le-Doubs
Viens jouer dans le jardin à l’Extension
Café de l’Extension 9 Quai du Canal L’Isle-sur-le-Doubs Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 14:00:00
fin : 2026-08-09 17:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Le café de l’Extension vous propose un après-midi convivial et ludique autour de jeux de société d’ambiance, de coopération, de stratégie, etc. .
Café de l’Extension 9 Quai du Canal L’Isle-sur-le-Doubs 25250 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 71 01 84
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Viens jouer dans le jardin à l’Extension
L’événement Viens jouer dans le jardin à l’Extension L’Isle-sur-le-Doubs a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DES 2 VALLEES VERTES
À voir aussi à L'Isle-sur-le-Doubs (Doubs)
- Belote et Tarot à l’Extension L’Isle-sur-le-Doubs 19 juillet 2026
- Café Maille à l’Extension L’Isle-sur-le-Doubs 24 juillet 2026