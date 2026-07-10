Petit marché et Gratifiesta au Café l’Extension Café l’Extension L’Isle-sur-le-Doubs

Informations pratiques

L’Isle-sur-le-Doubs

Petit marché et Gratifiesta au Café l’Extension

Café l’Extension 9 Quai du Canal L’Isle-sur-le-Doubs Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 11:00:00

fin : 2026-08-30 17:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Artisans, food-truck et gratifiesta dans le jardin. .

Café l’Extension 9 Quai du Canal L’Isle-sur-le-Doubs 25250 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 71 01 84

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English : Petit marché et Gratifiesta au Café l’Extension

L’événement Petit marché et Gratifiesta au Café l’Extension L’Isle-sur-le-Doubs a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DES 2 VALLEES VERTES