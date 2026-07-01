Informations pratiques

L’Isle-sur-le-Doubs

Café Maille à l’Extension

9 Quai du Canal L’Isle-sur-le-Doubs Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 11:00:00

fin : 2026-07-24 16:00:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-07-30 2026-08-20

Le café maille, l’occasion parfaite pour tricoter et grignoter ! Vous pouvez même venir prendre votre pause déjeuner au café, même sans faire du tricot. .

9 Quai du Canal L’Isle-sur-le-Doubs 25250 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 71 01 84

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English : Café Maille à l’Extension

L’événement Café Maille à l’Extension L’Isle-sur-le-Doubs a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DES 2 VALLEES VERTES