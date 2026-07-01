Café Maille à l’Extension L’Isle-sur-le-Doubs
vendredi 24 juillet 2026 · L'Isle-sur-le-Doubs
Informations pratiques
L’Isle-sur-le-Doubs
Café Maille à l’Extension
9 Quai du Canal L’Isle-sur-le-Doubs Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 11:00:00
fin : 2026-07-24 16:00:00
Date(s) :
2026-07-24 2026-07-30 2026-08-20
Le café maille, l’occasion parfaite pour tricoter et grignoter ! Vous pouvez même venir prendre votre pause déjeuner au café, même sans faire du tricot. .
9 Quai du Canal L’Isle-sur-le-Doubs 25250 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 71 01 84
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English : Café Maille à l’Extension
L’événement Café Maille à l’Extension L’Isle-sur-le-Doubs a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DES 2 VALLEES VERTES