Ben Herbert Larue- chanson La baleine à bascule Piégut-Pluviers

Piégut-Pluviers

Ben Herbert Larue- chanson

La baleine à bascule 41 bis rue des alliés Piégut-Pluviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 20:00:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Ben Herbert Larue est un chanteur poète. Tour à tour poignant, lunaire ou drôle, il joue avec l’éloquence de son corps acteur et sa voix puissante.

Ben Herbert Larue est un chanteur poète. Tour à tour poignant, lunaire ou drôle, il joue avec l’éloquence de son corps acteur et sa voix puissante. Petite restauration avant ou après le spectacle. .

La baleine à bascule 41 bis rue des alliés Piégut-Pluviers 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 02 91 bonjour@labaleineabascule.fr

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English : Ben Herbert Larue- chanson

Ben Herbert Larue is a singer-poet. By turns poignant, moody or funny, he plays with the eloquence of his actor?s body and his powerful voice.

L’événement Ben Herbert Larue- chanson Piégut-Pluviers a été mis à jour le 2026-04-14 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin