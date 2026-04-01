Ben Herbert Larue- chanson La baleine à bascule Piégut-Pluviers
Ben Herbert Larue- chanson La baleine à bascule Piégut-Pluviers jeudi 23 avril 2026.
Piégut-Pluviers
Ben Herbert Larue- chanson
La baleine à bascule 41 bis rue des alliés Piégut-Pluviers Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 20:00:00
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
Ben Herbert Larue est un chanteur poète. Tour à tour poignant, lunaire ou drôle, il joue avec l’éloquence de son corps acteur et sa voix puissante.
Ben Herbert Larue est un chanteur poète. Tour à tour poignant, lunaire ou drôle, il joue avec l’éloquence de son corps acteur et sa voix puissante. Petite restauration avant ou après le spectacle. .
La baleine à bascule 41 bis rue des alliés Piégut-Pluviers 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 02 91 bonjour@labaleineabascule.fr
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English : Ben Herbert Larue- chanson
Ben Herbert Larue is a singer-poet. By turns poignant, moody or funny, he plays with the eloquence of his actor?s body and his powerful voice.
L’événement Ben Herbert Larue- chanson Piégut-Pluviers a été mis à jour le 2026-04-14 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
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