Visite et Théâtre Châteaux en fête Piégut-Pluviers

Visite et Théâtre Châteaux en fête

Château de Puyraseau Piégut-Pluviers Dordogne

Début : 2026-04-29

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-04-29

Chaque jour, visite guidée par les propriétaires à 14h et 16h.

Chaque visite sera suivie à 14h45 et 16h45 de la pièce de théâtre Cabinet de curiosités Périgourdin de Solène de Sagazan.

Réservation recommandée, par mail ou téléphone, car nombre de places limité à 20 personnes par créneau.

Château de Puyraseau Piégut-Pluviers 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 73 01 44 puyraseau@orange.fr

English : Visite et Théâtre Châteaux en fête

Each day, guided tours by the owners at 2pm and 4pm.

Each tour will be followed at 2.45pm and 4.45pm by the play Cabinet de curiosités Périgourdin by Solène de Sagazan.

Reservations recommended, by e-mail or telephone, as places are limited to 20 people per slot.

