Ben PLG Espace Julien Marseille 6e Arrondissement
samedi 28 novembre 2026 · Espace Julien · Marseille 6e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 6e Arrondissement
Ben PLG
Samedi 28 novembre 2026 à partir de 20h. Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 23.5 – 23.5 – 23.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 20:00:00
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-28
Concert de rap et hip hop pop
BEN plg revient en concert dans ta ville, bisous. .
Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 24 34 10
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English :
Rap and hip hop concert
L’événement Ben PLG Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille
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