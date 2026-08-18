Ben PLG Espace Julien Marseille 6e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 6e Arrondissement

Ben PLG

Samedi 28 novembre 2026 à partir de 20h. Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 23.5 – 23.5 – 23.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 20:00:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Concert de rap et hip hop pop

BEN plg revient en concert dans ta ville, bisous. .

Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 24 34 10

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English :

Rap and hip hop concert

L’événement Ben PLG Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille